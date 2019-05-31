Акоп Аршакян посетил Университет Беркли

Находящийся с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки министр транспорта, связи и информационных технологий Армении, АкопАршакян и возглавляемая им делегация в сопровождении генерального консула Армении в Лос-Анджелесе, Армена Байбурдяна посетили Университет Беркли.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий РА, в офисе программы “SkyDeckAccelerator”, действующейпод эгидой университета, министру АкопуАршакяну была представлена деятельность и цель “SkyDeckAccelerator”.

Было отмечено, что программа была запущена в 2012 году, финансируется рядом крупных инвестиционных фондов, годовой бюджет составляет около $ 25 млн. Цель программы - помочь стартапам на начальном этапе, предоставив грант на 3 месяца в размере 50 000 долларов США.

Со дня создания и по сей день, программа оказала содействие значительному числу армянскихстартапов. В настоящее время еще несколько армянских стартапов обратились за получением финансирования. Делегацию во главе с АкопомАршакяном принял также декан факультета информатики Беркли,ЭналиСаксанян.

Министру и армянским специалистам технологической сферы была представлена история создания факультета, его образовательная политика и программы.

АкопАршакян, в свою очередь, говорил о победе бархатной революции в нашей стране в прошлом году, политике правительства Армении, провозгласившей высокие технологии приоритетом, осуществляемой в этом направлении деятельности и программах.

Министр коснулся также возможностей сотрудничества с университетом Беркли, подчеркнул важность реализации образовательных программ с таким всемирно известным учреждением.