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Генсек ООН и Силуанов откроют ПМЭФ-2019


Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и первый вице-премьер РФ - министр финансов Антон Силуанов примут участие в торжественной церемонии открытия Петербургского международного экономического форума 6 июня, сообщила в пятницу пресс-служба Росконгресса.

Кроме них, в церемонии примут участие председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян и президент Молдавии Игорь Додон. Модератором встречи станет корреспондент NBC News Кир Симмонс,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

С приветственным словом к участникам и гостям форума обратится временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов.

Петербургский международный экономический форум пройдет в Экспофоруме на юге Петербурга 6-8 июня.




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