Пять десятков одаренных подростков на одной сцене:в Ереване пройдет Международный фестиваль юных музыкантов-исполнителей “Новые имена”

В Ереване с 1 по 4 июня пройдет 9-й Международный фестиваль юных музыкантов-исполнителей “Новые имена”. Его предприняла и организовала программа “Новые именаАрмении”, руководителем которой является председатель Ассоциации деятелей культуры, заслуженный деятель культуры РА - Сильва Мекинян. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры РА и Национального филармонического оркестра Армении.

На пресс-конференции в зале Арменпресс музыковед программы “Новые имена Армении”, преподаватель Ереванской государственной консерватории им. Комитаса, Нона Восканян отметила, что на этот раз в фестивале примут участие около 5 десятков талантливых юных музыкантов-исполнителей из Армении, Арцаха, России, США, Литвы, Испании, Грузии -многократные лауреаты международных и республиканских конкурсов и фестивалей.

“Этот фестиваль знаменует 30-летие основания программы “Новые имена”. Эта программа, по инициативе Сильвы Мекинян, начала осуществляться после Спитакского землетрясения, ее целью было выявление юных талантов. Эти годы были насыщены многочисленными концертами, гастролями”, - сказала Нона Восканян.

Торжественное открытие фестиваля состоится 1 июня в 18: 00 в Ереванском Доме камерной музыки им. Комитаса. 2-го и 3-го июня в Доме камерной музыки им. Комитаса, а также 3-го июня в Доме-музее Арама Хачатуряна зритель познакомится с сольными исполнениями юных музыкантов. Торжественное закрытие фестиваля и выступления юных солистов с Национальным филармоническим оркестром Армении состоятся 4 июня в 19: 00 в концертном зале Арама Хачатуряна под руководством дирижера АрутюнаАрзуманяна.

Заместитель начальника управления современного искусства Министерства культуры РА, Лилия Никоян, отметив важность проведения подобных мероприятий, отметила, что фестиваль ежегодно расширяет географию участников.

“С каждым годом растет число стран-участниц, кроме того, наблюдается обновление программы фестиваля, она становится более интересной и содержательной. Министерство придает важность продолжению программы, мы можем сказать, что этот фестиваль показываетее развитие. Желаем фестивалю доброго пути и новых имен”, - сказала Лилия Никоян.

Седьмой год подряд воспитанники программы “Новые имена”, совместно с американскими звездами, участвуют в ежегодных благотворительных гала-концертах, организуемых Фондом “Дети Армении” (COAF) в Вашингтоне, в результате которых собранные средства направляются в области Армении. Представитель фонда, Ирина Игитханян отметила, что это хорошая возможность для детей выступать перед зарубежными зрителями. “С программой “Новые имена” мы тесно сотрудничаем, придаем большое значение их деятельности, направленной на выявление новых талантов. Каждый год в Нью-Йорке проходит наш большой гала-вечер, и мы принимаем талантливых детей “Новых имен”. Мы рады, что у нас есть возможность предоставить сцену для представления их таланта”, - сказала Ирина Игитханян.

Для участников фестиваля будет организована разнообразная культурная программа, которая позволит музыкантам иностранцам познакомиться с достопримечательностями Армении. Всеучастникифестивалябудутнагражденыдипломами и сувенирами.