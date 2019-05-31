Будем достойным соперником каждой команде: Артур Восканян

Главный тренер молодежной сборной Армении по футболу до 19 Артур Восканян, после жеребьевки Евро -2019 выразил мнение, что его команда в “группе смертников” будет стремиться быть достойным соперником всем командам.

Как передает «Арменпресс», Восканян полушутя подчеркнул, что Генрих Мхитарян и Маркос Пиззелли не оставили команде возможности для раздумий. “Если мы оказались в такой группе, то должны играть, и лучше играть с сильными. Мы будем стремиться быть достойными соперниками всем командам”, - отметил Восканян.

По его словам, фаворитами турнира являются те, кто в одной группе со сборной Армении. “Во второй подгруппе будет отличаться сборная Франции”, -сказал он.

В результате жеребьевки были сформированы следующие группы:

A: Армения, Португалия, Италия, Испания.

B: Чехия, Ирландия, Норвегия, Франция.

Чемпионат Европы до 19 лет, который пройдет в Ереване, стартует 14 июля.