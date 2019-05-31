В Апаране построят солнечные фотовольтаические энергетические системы

На территории Центра культуры города Апаран и муниципалитета будут построены солнечные фотовольтаические энергетические системы мощностью 20 кВт и 10 кВт, эксплуатация которых будет способствовать сокращению энергетических расходов общины. Как сообщили «Арменпресс» в Фонде содействия энергосбережению, заявки на участие в конкурсе представили семь компаний армянского рынка солнечной энергетики. После завершения тендерного процесса начнется строительство и, скорее всего, в сентябре станции будут сданы в эксплуатацию.

Эта инициатива финансируется Европейским Союзом в рамках программы “ЕС во имя стабильной энергетики Армении” (EU4ASEP) и реализуется по инициативе Фонда содействия энергосбережению.

Община Апаран выбрана не случайно. Община имеет достаточно амбициозные программы с целью широкого использования солнечной энергии и взяла на вооружение программу действий по устойчивой энергетике, с целью содействия которой со стороны ЕС был выделен грант. Кроме того, Апаран имеет достаточный солнечный ресурс, число солнечных дней здесь около 290, что является важной гарантией эффективности. Построенная в общине Апаран автономная система производства солнечной энергии будет работать в параллельном режиме с электросетью Армении и обеспечит существенную экономию электроэнергии для общины.

Другим важным компонентом программы “ЕС во имя стабильной энергетики Армении” является проект стимулирования возобновляемой энергетики в городе Артик.

В Артике планируется построить системную солнечную фотовольтаическую станцию с целью продажи произведенной электроэнергии электросетям. Для строительства солнечной станции в Артике будет опробован принцип сотрудничества: “частное - общественное”. Станция будет мощностью от 600 кВт до 1 мегаватт. В ближайшее время для реализации этой программы также будет объявлен конкурс.

В результате реализации программы стимулирования возобновляемой энергетики в городах Апаран и Артик будет создан специальный механизм финансирования, будет сформирован фонд КОМО (COMO Foundation), служащий целям соглашения мэров, в котором будут накапливаться полученные сбережения и дальнейшие доходы. Фонд по обратному механизму будет финансировать другие мероприятия по энергосбережению и возобновляемой энергии общины. То есть у городских властей появится новый источник дохода - солнце.