Нарине Хачатурян не исключает возможности перехода в правительство

Депутат от фракции “Мой шаг”, Нарине Хачатурян, подавшая заявление о сложении депутатских полномочий, не исключает возможности перехода в исполнительный орган. Как передает «Арменпресс», об этом она сказала в беседе с журналистами в НС.

“Прошу подождать некоторое время. У меня еще есть 6 дней, чтобы отозвать свое заявление об отставке. Через несколько дней станет ясно, я обдумаю и дам окончательный ответ”, - отметила она.

На вопрос о том, возможен ли ее переход в Министерство культуры, образования и науки на должность замминистра, Хачатурян ответила, что будет смешно, если она сейчас опровергнет эти слухи. “Но еще есть время подумать. Ничего не исключаю, не исключаю переход и не исключаю, что останусь здесь”, - отметила она.

На вопрос, поступало ли предложение, она ответила, что были разговоры.

Нарине Хачатурян представила заявление об отказе от депутатского мандата 30 мая. Однако, согласно регламенту НС, она имеет возможность в течение семи дней отозвать свое заявление.