Путин присвоил аэропорту Симферополя имя Айвазовского

Президент России Владимир Путин присвоил аэропорту Симферополя имя художника-мариниста Ивана Айвазовского, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Постановляю присвоить имена лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, следующим аэропортам:... международному аэропорту Симферополь - имя И.К. Айвазовского", - говорится в документе. Соответствующий указ вступает в силу со дня его подписания, 31 мая.