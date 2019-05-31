МИД Ирана отверг обвинения в свой адрес со стороны межарабских организаций

МИД Ирана отверг и осудил позицию арабских стран, считающих, что Тегеран вмешивается во внутренние дела государств Персидского залива. С соответствующим заявлением в пятницу выступил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Мусави,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы сожалеем, что Саудовская Аравия злоупотребила своими полномочиями в ходе проведения саммитов (ЛАГ и ССАГПЗ - прим. ТАСС) в Мекке, использовав свое политическое влияние. Отвергаем и осуждаем безосновательные заявления ряда стран Персидского залива. Итоговые заявления саммитов отражают мнения не всех участников", - отметил Мусави. Он отметил, что Эр-Рияд оказал давление в ходе выработки текстов коммюнике, "проводит ошибочную политику, выполняя требования Израиля и США и порождая противоречия в регионе".