Президент Армении выдвинул кандидатуру Ваге Григоряна на пост судьи Конституционного суда

Президент Армении, Армен Саркисян выдвинул на должность судьи КС кандидатуру Ваге Григоряна. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, об этом говорится в заявлении администрации президента Армении.

“Президент республики уже не менее года в пределах полномочий, отведенных ему Конституцией, вовлечен в процесс выдвижения в Национальное собрание кандидатуры судьи Конституционного суда с целью замещения вакантной должности судьи Конституционного суда.

Этот ответственный процесс президент республики осуществлял в публичном и демократическом стиле, оставаясь верным своим конституционным полномочиям, соблюдая конституционные нормы и исходя из принципов беспристрастности и объективности. С целью получения предложений и мнений о возможных кандидатах президент республики инициировал ряд не противоречащих закону процедур, встречался со многими специалистами правовой сферы страны, авторитетными представителями юридического сообщества, в том числе с научными и адвокатскими кругами.

В течение года, несмотря на то, что несколько раз объявлялось о приеме заявок кандидатов, тем не менее, число вероятных кандидатов было очень ограниченным. Выборы судьи КС фактически ограничиваются лишь несколькими отдельными адвокатами, соответствующими данной должности.

Придавая важное значение эффективности деятельности правовой системы, в том числе и Конституционного суда, принимая во внимание, что вопрос избрания кандидата в члены КС не может превращаться в бесконечный процесс, стать предметом политических торгов или спекуляций, опираясь на результаты обсуждений, проведенных в течение последних двух дней с представителями правового сообщества, а также с вероятными кандидатами в судьи КС, президент республики предлагает кандидатуру Ваге Григоряна.

Президент Армении надеется, что, будучи избранным судьей КС, Ваге Григорян внесет свой вклад в дело повышения эффективности работы Конституционного суда, полноценного осуществления полномочий судьи Конституционного суда, Верховного суда.

Учитывая опыт прошедшего за этот год, президент республики считает необходимым, чтобы в будущем была обсуждена возможность назначения судьи КС им самим, изменив действующие процедуры, имея в виду логику регулирований, существующих в статье 138 Конституции (временное назначение должностных лиц)”.