Арестован капитан затонувшего в Венгрии прогулочного катера

Капитан туристического судна, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в городской черте Будапешта (Венгрия) вечером 29 мая, арестован,сообщает "Би-би-си" со ссылкой на данные местной полиции.

64-летнего гражданина Украины подозревают в преступной халатности, которая привела к катастрофе.

В результате затопления туристического катера погибло семь человек, 21 числятся пропавшими без вести. Их поиски продолжаются. По данным телеканала M1 из спасшихся семи человек, только один все еще находится в больнице с переломом ребра, остальные отпущены,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Как отмечает "Би-би-си", шансы найти кого-то живыми из пропавших без вести крайне малы.

Министерство иностранных дел Южной Кореи сообщало, что на борту затонувшего катера находилось 33 гражданина Южной Кореи и два члена экипажа - граждане Венгрии. Причиной катастрофы стало столкновение с другим судном недалеко от здания парламента Венгрии.