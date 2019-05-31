По факту кражи бензина в одной из воинских частей возбуждено уголовное дело: боевая техника испорчена

В результате проверок, проведенных в одной из воинских частей Армии обороны Арцаха, выяснилось, что офицер этой воинской части бензин из баков 11 боевых машин заменил водой.

“По факту возбуждено уголовное дело по статье 177 УК РА (кража). Ведется следствие для выяснения обстоятельств инцидента”. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказала начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении, Наира Арутюнян.

Пресс-секретарь МО РА, Арцрун Ованнисян на своей странице в социальной сети Facebook написал, что инцидент произошел давно, и данный офицер действовал не в одиночку.

“Распространяющаяся в сети информация об офицере подонке, который испортил технику, на самом деле - давняя, он не был один, действовали несколько человек - как офицеры, так и солдаты. Дело давно раскрыто, со всеми своими правовыми последствиями. Очень сожалею обо всем этом, но, к сожалению, среди нас есть и подонки. Прошу не связывать все это с каким-либо внешним или внутренним явлением, это классическое преступление, которое находит свое достойное правовое решение”, - заключил Ованнисян.

Согласно публикациям в прессе, 11 боевых машин в результате этих действий имели технические проблемы и были испорчены.

Арменпресс в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении уточнили, уголовное дело возбуждено по статье 177 УК Армении (кража), однако в ходе предварительного следствия оно может быть переквалифицировано.