По подозрению в получении взятки и содействии этому задержаны начальник отдела и сотрудник мэрии Гюмри

На основании обоснованных сведений, полученных сотрудниками Ширакского областного управления Службы национальной безопасности РА, в результате действий, предпринятых отделом Кумайри Ширакского областного управления Полиции РА, выявлены фактические данные о взятке и содействии сотрудников мэрии Гюмри в обмен на незаконные строительные работы.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью Генпрокуратуры РА, в ходе подготовки материалов выяснилось, что начальник отдела аппарата мэрии Гюмри М. А., кто по долгу службы наделен полномочиями по предупреждению, пресечению и контролю незаконных землепользований, предотвращению, пресечению самовольного строительства и обеспечению устранения их последствий в установленном законом порядке, после выяснения факта незаконного строительства в квартире одного из зданий города Гюмри, под предлогом не фиксации правонарушения, потребовал от собственника квартиры и при содействии сотрудника того же отдела Гюмрийского муниципалитета С. Г. получил крупную взятку.

В результате, проявив заведомо незаконное бездействие, начальник отдела не зафиксировал вышеуказанное правонарушение.

По данному факту 31 мая 2019 года в прокуратуре Ширакской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 311, части 2 статьи 38-311 и части 1 статьи 312 Уголовного кодекса РА.

На основании непосредственно возникших подозрений в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 311 Уголовного кодекса РА, в тот же день заместителем прокурора Ширакской области задержан М. А., по части 2-ой статьи 38-311 - С. Г.

По поручению следствия уголовное дело незамедлительно направлено в областное следственное управление Ширака.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.