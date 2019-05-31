Евро – 2019: сборная Армении сыграет с основными фаворитами турнира

По итогам жеребьевки чемпионата Европы по футболу до 19 лет сборная Армении на групповом этапе сыграет с основными фаворитами турнира.

Как передает «Арменпресс», первый вице-президент ФФА, Армен Меликбекян отметил, что этот опыт откроет новые возможности для проведения в Армении более масштабных турниров.

Посол Евро – 2019, Генрих Мхитарян подчеркнул, что будет замечательно видеть полные стадионы на протяжении всего чемпионата. Полузащитник национальной сборной Армении по футболу, Маркос Пиззелли подчеркнул, что в ходе чемпионата будет болеть за сборную Армении до 19 лет.

В результате жеребьевки были сформированы следующие группы:

A: Армения, Португалия, Италия, Испания

B: Чехия, Ирландия, Норвегия, Франция

Чемпионат Европы до 19 лет, который пройдет в Ереване, стартует 14 июля.