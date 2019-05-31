Представитель ООН обвинил Британию в применении к Ассанжу психологических пыток

Симптомы, имеющиеся у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, свидетельствуют о том, что он несколько лет подвергался психологическим пыткам в Великобритании. Такое мнение высказал специальный докладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер в комментарии газете The Times, опубликованном в пятницу.

"Ассанж несколько лет подвергался все более жестоким, бесчеловечным, унижающим человеческое достоинство видам обращения и наказания, совокупное воздействие которых можно охарактеризовать только как психологическую пытку", - приводит газета слова эксперта, встречавшегося с основателем WikiLeaks в тюрьме Белмарш,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Мельцер обвинил Великобританию, США и Швецию в том, что они совместно организовали "непрекращающуюся и ничем не ограниченную кампанию по запугиванию и клевете" против Ассанжа.

В четверг WikiLeaks сообщила, что Ассанж перемещен в больничное отделение пенитенциарного учреждения из-за ухудшения состояния здоровья.