Премьер-министр предложил Совету Европы не помогать, а участвовать в процессе реформ судебно-правовой системы

Премьер-министр Республики Армения, Никол Пашинян провел рабочий завтрак с членами высокопоставленной миссии Совета Европы, прибывшими в Армению во главе с генеральным директором Секретариата СЕ по вопросам прав человека Христом Джакумопулосом.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, визит возглавляемой Христом Джакумопулосом делегации проходит в связи с коренными реформами судебно-правовой системы Армении, в результате достигнутой 22 мая между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и генеральным секретарем Совета Европы, Торборном Ягландом договоренности об оказании содействия судебно-правовым реформам в Армении. Никол Пашинян отметил важность визита делегации СЕ в Армению и двустороннего сотрудничества в деле реализации реформ в судебно-правовой системе нашей страны. Премьер-министр подчеркнул, что коренные изменения в судебно-правовой сфере являются первоочередным процессом и повесткой для правительства, они должны гарантировать существование в нашей стране полноценной независимой судебной системы. Глава правительства подчеркнул, что в результате состоявшихся в Армении демократических выборов правительство и парламент Армении получили полное доверие и мандат граждан. “В политическом плане, особенно после революции, возникает простой вопрос: а кого в Республике Армения представляет судебная власть, от кого исходит эта власть, чью власть в Армении реализует судебная власть? Я говорю это, потому что во второй и не изменяемой статье Конституции Армении зафиксировано следующее: власть в Республике Армения принадлежит народу, народ реализует свою власть посредством свободных выборов государственных органов и других органов местного самоуправления, референдумов, предусмотренных Конституцией. В этом ряду и суды - государственные органы, предусмотренные Конституцией. И проблема в том, что, по сути, в силу политических реалий последнего года мы, в отличие от правительства и парламента, суды не пользуються доверием народа. Именно поэтому судебные решения постоянно вызывают волнения в нашем обществе, общество просто не доверяет нашей судебной системе, и это может стать источником продолжающегося кризиса”, - сказал Никол Пашинян, добавив, что настало время, чтобы судебная власть заслужила доверие народа. Никол Пашинян выразил уверенность, что правительству удастся в тесном сотрудничестве с международными партнерами сформировать надежную судебную систему.

Генеральный директор секретариата СЕ по вопросам прав человека, Христос Джакумопулос подтвердил полную поддержку СЕ программе реформ судебно-правовой системы Армении. Он подчеркнул, что СЕ приветствует шаги правительства Армении по осуществлению коренных реформ в судебно-правовой сфере и отметил, что они прибыли в Армению для обсуждения дальнейших шагов и действий двустороннего сотрудничества в деле их реализации. Христос Джакумопулос добавил, что Совет Европы готов тесно сотрудничать с правительством Армении в процессе реформ, внедряя весь экспертный потенциал СЕ.

Подчеркнув факт членства Армении в Совете Европы, премьер-министр предложил Совету Европы не помогать, а вовлечься в процесс реформ судебно-правовой системы.

Обе стороны отметили, что борьба с коррупцией в Армении и реформы судебной системы должны соответствовать Конституции РА, международным стандартам и взятым Арменией обязательствам как государству-члену СЕ.

В составе делегации - руководители ключевых структур Совета Европы: исполнительный секретарь, Джанлука Эспозито, секретарь Венецианской комиссии, Томас Маркерт, начальник управления юстиции и правового сотрудничества Секретариата СЕ по правам человека, Ханне Юнкер, политический консультант Максим Лонганг.

После этой встречи премьер-министр Пашинян отправился в краткосрочный отпуск, который проведет в Армении.