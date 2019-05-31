Депутат призвал хозяйствующих субъектов не продавать подросткам сигареты

Депутат НС РА от фракции “Мой шаг”, Эдгар Аракелян считает законодательную инициативу о запрете курения в закрытых общественных местах историческим изменением. Как передает «Арменпресс», 31 мая в связи с Международным днем борьбы с курением депутат на трибуне НС посвятил свое выступление этой теме.

“Существующие в настоящее время пробелы в законодательстве позволяют, чтобы проводимая в Армении агрессивная табачная реклама - завуалированная реклама, низкая цена на табак, размещение сигарет рядом со сладостями, отсутствие предупреждающих фотографий на пачках сигарет - способствовали углублению проблемы распространения курения. Сейчас мы стоим на пороге исторических перемен. Уже готов предложенный Министерством здравоохранения законодательный проект, по которому в сфере предусмотрены дополнительные регулировани, самое существенное из которых - запрет на курение в закрытых помещениях: ресторанах, барах”, - сказал депутат.

Аракелян заметил, что Армения - не богатая страна, законодательные регулирования в этой сфере далеки от совершенства. Однако это не означает, что из-за несовершенных, неполноценных законов население и его здоровье должно продолжать страдать. “Если вы еще не курите, но думаете об этом, выбросьте из своего ума. Я просто прошу субъектов торговли, уже давно существует законодательная норма, что подросткам нельзя продавать сигареты. Пожалуйста, не продавайте по каким-либо причинам. От этой продажи вы выиграете максимум 200 драмов в день, не продавайте подросткам сигареты”, - отметил он.

Обращаясь к депутатам, Аракелян напомнил, что им был дан мандат не только для улучшения социально-экономического положения граждан, но и общего качества жизни. “ Более того, мы уже опоздали, многие из наших соседних стран уже вступают в последний этап эффективных мер по борьбе с курением. А мы продолжаем обсуждать, как сделать, чтобы ограничения были мягкими, чтобы не пострадала табачная промышленность и взимаемые с нее налоги”, - заметил депутат.