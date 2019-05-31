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Валерий Осипян принимает участие в заседании Совета министров внутренних дел СНГ в Ташкенте


В столице Узбекистана Ташкенте началось заседание Совета министров внутренних дел СНГ, в котором принимает участие делегация Полиции Армении во главе с начальником Полиции, Валерием Осипяном.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, в повестку заседания включены вопросы укрепления сотрудничества правоохранительных органов СНГ в борьбе с преступностью и вопросы организационного характера.




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