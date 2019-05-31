Меркель считает проблему разделения в обществе одной из самых острых в мире

Разделение общества является одной из наиболее серьезных проблем в современном мире. Такое мнение высказала в четверг канцлер Германии Ангела Меркель на церемонии выпуска студентов в Гарвардском университете, где ей была присуждена степень почетного доктора юриспруденции. Представляя ее студентам Гарварда, президент университета Лэрри Бэкоу назвал Меркель "одним из самых влиятельных мировых лидеров"ՙсообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс՚

"Проблема в разделяющих нас стенах: они в умах людей, они существуют в форме невежества и упрощенных подходов к проблемам, - отметила Меркель. - Эти стены существуют и между членами семей, и между отдельными группами в обществе, между людьми с разным цветом кожи, между разными странами, разными религиями. Эти стены мешают нам увидеть общий для нас мир, и только от нас зависит, сможем ли мы разрушить эти стены".