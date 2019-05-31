Полиция и СНБ раскрыли обстоятельства инцидента, опубликованного офисом Самвела Бабаяна: есть задержанные

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий различных подразделений полиции и сотрудников СНБ установлены личности подозреваемых в совершении хулиганства.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, для их обнаружения был предпринят ряд оперативных мероприятий, в результате которых было установлено их местонахождение. 30-го мая в Ереване были обнаружены и подвергнуты приводу в Севанское отделение полиции Алексей Б., Айк М., Вреж А. и Роланд А.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по 1-ой части 235 ст. и по части 4-ой 258 ст. В рамках возбужденного уголовного дела сотрудники полиции, сотрудничая с сотрудниками других правоохранительных структур, оперативно предпринимают неотложные разведывательные меры для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Была осмотрена машина потерпевшей стороны, в которой был обнаружен след от стрельбы. Он был тщательно изучен экспертами полиции. Взяты соответствующие образцы. Назначены комплексная судебно-медицинская, судебно-следственная, судебно-баллистическая экспертизы. Машина доставлена на охраняемую территорию Севанского отдела полиции.

Подвергнутые приводу по подозрению Алексей Б., Айк М., Вреж А. и Роланд А. задержаны и находятся в месте содержания задержанных в Севанском отделе полиции.

По данным следствия, инцидент касается личных отношений.

Ведется следствие.

Напомним, что офис Самвела Бабаяна опубликовал информацию об инциденте, произошедшем со сторонниками Самвела Бабаяна в ночь на 29 мая на дороге Севан – Мартуни. До этого заявления полиция уже располагала оперативными данными и по поручению начальника полиции предпринимались необходимые оперативно-розыскные мероприятия для выяснения личности всех участников инцидента, места их нахождения, а также для выяснения всех обстоятельств произошедшего.