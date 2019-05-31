Президент Мексики решил направить в США делегацию для урегулирования ситуации с пошлинами

Делегация из Мексики во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом в пятницу отправится в США на переговоры. Об этом сообщил в четверг вечером (утро пятницы мск) президент латиноамериканской страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор в обнародованном письме, направленном коллеге из США Дональду Трампу. Глава Белого дома ранее в тот же день объявил о введении пошлин в размере 5% на товары из Мексики в связи с миграционным кризисом на общей границе,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Предлагаю вам дать указания своим государственным служащим... принять представителей нашего правительства во главе с министром иностранных дел, которые уже завтра отправятся в Вашингтон, чтобы достичь соглашения, выгодного для обеих стран", - говорится в тексте послания. Лопес Обрадор подчеркнул, что "социальные проблемы не решаются при помощи налогов или принудительных мер", и призвал "искать мирные решения" для существующих противоречий.

Трамп в четверг сообщил, что тарифы на продукцию из Мексики будут "постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена". В 2018 году США закупили в соседней стране товаров на $346,6 млрд. Глава Белого дома 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мехико не остановит поток нелегальной миграции.