Bloomberg: Хиллари Клинтон займется производством кино и телепередач

Бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон и ее дочь Челси работают над созданием продюсерской компании, которая будет заниматься производством фильмов и телевизионных передач. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Хилари и Челси Клинтон провели переговоры со студиями о финансировании ряда программ. Отмечается, что они планируют использовать телевидение для «воздействия на общество и культуру». В частности, политик и ее дочь сосредоточатся на проектах, посвященных женщинам,сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В марте 2019-го Клинтон заявила, что не будет баллотироваться на пост главы государства на следующих выборах. Клинтон добавила, что помимо политических дел она наслаждается мирной жизнью писательницы, адвоката и бабушки.

Хиллари Клинтон, которой 71 год, следует по стопам бывшего президента США Барака Обамы. Он вместе с супругой Мишель в мае заключили с компанией потокового видео Netflix многолетний контракт, предусматривающий участие в съемках фильмов, сериалов и передач.