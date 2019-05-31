Акционеры не смогли снять Цукерберга с поста главы совета директоров Facebook

Ряд акционеров Facebook не смогли сместить Марка Цукерберга с поста председателя совета директоров этой американской компании. Это и еще шесть предложений не набрали достаточного количества голосов в четверг на ежегодном собрании акционеров Facebook, аудиотрансляция которого ведется на сайте компании.

"Окончательные итоги голосования будут направлены в федеральную Комиссию по ценным бумагам и биржам США в течение четырех рабочих дней", - уточнил представитель компании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Автором предложения сместить Цукерберга с поста председателя совета директоров является генеральный директор компании NorthStar Asset Management Джули Гудридж. Она выносила эту инициативу на рассмотрение участников ежегодного собрания акционеров в пятый раз.Она упомянула череду скандальных разоблачений, которые выставили Facebook и его руководство не в лучшем свете.