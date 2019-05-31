Руководящий состав авиационных таможен России был с рабочим визитом в Ереване

Руководящий состав авиационных таможен России 29-30 мая был с рабочим визитом в Ереване.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, члены делегации встречались с заместителем председателя КГД, Шушаник Нерсисян и сотрудниками соответствующих подразделений КГД.

В ходе визита был обсужден ряд вопросов, касающихся декларирования и таможенного контроля багажа пассажиров в случае транзита. В частности, были затронуты вопросы таможенного контроля над международными почтовыми и экспресс-отправлениями, системы управления рисками, предоставления предварительной информации о пассажирах, а также контроля, предусмотренного Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), а также их перевозки контрабандным путем.

Руководящий состав таможен “Внуково”, “Домодедово” и “Шереметьево” для ознакомления с действующими на месте процедурами также посетил международные аэропорты “Звартноц” и ”Ширак”.