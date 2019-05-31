Парламент Армении принял представленные правительством проекты нескольких законов

Национальное собрание Армении приняло проекты, представленные правительством, обсужденные в предыдущий день во втором и первом чтении. Как передает «Арменпресс», проекты были приняты на заседании 31 мая.

Во втором чтении были приняты пакеты законопроектов: О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об обеспечении безопасности дорожного движения” – 91 голосом “за” и О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об автомобильных дорогах” и прилагаемых законопроектов - 94 голосами “за”.

Парламент в первом чтении принял также законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об адвокатуре”. За проголосовали 95 депутатов.