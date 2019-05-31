У президента Армении - двухдневный отпуск
У президента Армении, Армена Саркисяна - двухдневный отпуск. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.
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