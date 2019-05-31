Лавров: Россия приветствовала бы переговоры между США и Ираном

Россия приветствовала бы переговоры между США и Ираном, но свои посреднические услуги навязывать не будет. Об этом заявил в пятницу журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос.

"Мы не навязываем свои услуги. Мы будем приветствовать начало переговоров [между США и Ираном], как мы приветствуем переговорный процесс между Соединенными Штатами и Северной Кореей, как мы считаем важным налаживать переговорный процесс и по венесуэльским делам. Но мы убеждены, что вести переговоры с позиции "сначала я вас экономически задушу, а потом вы будете умолять нас договариваться" - это не та тема, которую мы можем воспринимать в качестве модели для поведения на внешнеполитическом фронте", - сказал он,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Глава МИД РФ добавил, что Москва готова способствовать соглашению о ненападении между Ираном и государствами Персидского залива.

"Я думаю, что инициатива Тегерана о заключении договора [со странами Персидского залива] о неприменении силы друг против друга является шагом в [продуктивном] направлении. Я знаю, что не все, но целый ряд стран - участниц Совета сотрудничества государств Персидского залива готов эту инициативу рассматривать. Мы будем готовы способствовать этому процессу", - сказал министр.