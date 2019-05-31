Минимальный срок программы “Честь имею” составит 2 года: парламент Армении принял проект в первом чтении

Национальное собрание Армении в первом чтении приняло представленный правительством законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон РА “О военной службе и статусе военнослужащего”. Как передает «Арменпресс», за проект проголосовали 95 депутатов.

“Постоянная комиссия по вопросам обороны и безопасности предложила обсудить проект закона по специальной процедуре, то есть организовать обсуждение проекта во втором чтении в течение 24 часов после его принятия в первом чтении”, - представил предложение председатель НС Арарат Мирзоян.

Депутаты 94 голосами “за” приняли это предложение.

По проекту закона правительство предлагает повысить возрастной порог поступления на контрактную военную службу с 36 до 40 лет, при редких специальностях - до 45 лет. Предлагается также сократить минимальный срок программы “Честь имею” с 3-х лет до 2-х лет. Проектом предлагается также всем гражданам, обучающимся в средних специальных учебных заведениях, которые являются военнообязанными, предоставить отсрочку до окончания учебы. Проект предусматривает, что при желании братьев, призванных на службу, служить в одной и той же воинской части, в жеребьевке будет принимать участие только один из братьев. А призывник, имеющий брата, находящегося на службе, может быть назначен на место службы брата, если удовлетворяет условиям назначения на службу в данной воинской части.

Предлагается также ряд и других изменений.