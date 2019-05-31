Депутат от фракции “Мой шаг”, Нарине Хачатурян подала заявление об отставке

Депутат Национального собрания от парламентской фракции “Мой шаг”, Нарине Хачатурян подала заявление об отставке.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании 31 мая заявил председатель Национального собрания Армении, Арарат Мирзоян.

30 мая, согласно ч. 1 ст. 155 Конституционного закона РА “Регламент НС”, депутат НС Нарине Хачатурян подала заявление об отставке. Согласно соответствующей статье закона РА “Регламент НС”, если в течение недели после оглашения отставки депутат с письменным заявлением отзывает свое заявление об отставке, то председатель НС выступает с заявлением об этом”, - представил Мирзоян.

А если депутат не отзывает свое заявление об отставке, то о прекращении его полномочий составляется протокол, который подписывает председатель НС. Отставка считается принятой с момента опубликования протокола.