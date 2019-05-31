ЦБ Армении ввел в обращение серебряную монету “Вардан Махохян – 150”

Центральный банк Армении с 31 мая ввел в обращение серебряную монету “Вардан Махохян -150”.

Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, на лицевой стороне монеты изображен фрагмент картины Вардана Махохяна “Побережье острова Капри”, а на обратной стороне - фрагмент картины “Неспокойное море. Берег”.

Номинальная стоимость монеты - 100 драмов, металл и проба - серебро 925, вес - 28,28 г, размер -28,0 × 40,0 мм, качество - улучшенное, гурт – гладкий. Тираж памятной монеты - 500 штук. Автором эскизов является Лусине Лалаян. Монеты отчеканены на монетном дворе Литвы.