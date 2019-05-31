Национальное собрание продолжает работу очередного четырехдневного заседания

В Национальном собрании продолжается очередное четырехдневное заседание.

Как передает «Арменпресс», на заседании 31 мая парламент продолжит обсуждение вопроса избрания членов Государственной комиссии по защите экономической конкуренции, будут поставлены на голосование проекты, обсужденные в предыдущий день.

Национальное собрание во втором чтении рассмотрит также проекты законов об оказании содействия лицам, пострадавших во время событий 1 - 2 марта 2008 года в Ереване, о внесении изменения и дополнения в кодекс РА Об административных правонарушениях, О внесении изменений и дополнений в Закон РА “Об идентификации и поддержке лиц, подвергшихся траффикингу и эксплуатации”, О внесении дополнения в Закон РА “О государственной пошлине”.

Парламент рассмотрит годовой отчет ”О деятельности защитника прав человека РА, состоянии защиты прав и свобод человека в 2018 году” и годовой доклад “О деятельности защитника прав человека РА как национального механизма предотвращения в 2018 году” и годовое сообщение о деятельности Центрального банка РА (об инфляции).