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Трамп заявил о вводе 5%-ной пошлины на все товары из Мексики с 10 июня


Президент США Дональд Трамп заявил, что вводит 5%-ную пошлину на все товары из Мексики с 10 июня в связи с кризисом на границе. Как написал американский лидер в четверг в Twitter, размер пошлины будет со временем увеличиваться, пока власти Мексики не остановят поток мигрантов в США.

"С 10 июня США вводят 5%-ную пошлину на все товары из Мексики, пока поток нелегальных мигрантов в нашу страну не прекратится", - написал глава Белого дома. "Тарифы будут постепенно увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной миграции не будет устранена. В этом случае все тарифы будут сняты", - подчеркнул Трамп,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

 




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