Европейские индексы - 30-05-19

МОСКВА, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 30 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.54% и составил 11902.08 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.51% и составил 5248.91 пункта, британский FTSE вырос на 0.46% и составил 7218.16 пункта, а российский RTSI вырос на 0.83% и составил 1286.52 пункта.