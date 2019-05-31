Цены на цветные металлы - 30-05-19

ЛОНДОН, 31 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 30 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.39% и составила 1797.00 долларов США, цена на медь снизилась на 1.51% и составила 5890.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 0.82% и составила 1810.00 долларов США, цена на никель снизилась на 1.31% и составила 12090.00 долларов США, цена на олово снизилась на 2.39% и составила 18800.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 1.65% и составила 2532.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26632.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34000.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.