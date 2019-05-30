За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 29 и 30 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 54 случая преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев кражи личного имущества, по 7 случаев причинения телесных повреждений и мошенничества, 4 случая квартирной кражи, по 2 случая кражи, присвоения или растраты и кражи государственного или общественного имущества, незаконной вырубки деревьев, угрозы и подделки документов, по 1 случаю¬¬¬¬¬¬¬ умышленного уничтожения имущества, хулиганства, обнаружения наркотиков, злоупотребления должностными полномочиями, побоев, самоповреждения, обнаружения холодного оружия, неисполнения или ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей лицами, осуществляющими медицинскую помощь и медицинское обслуживание, распространения порнографических материалов.

За данный период найдены 2 человека, находящихся в розыске, еще 1 с явкой с повинной обратился в Полицию, найден 1 человек, пропавший без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 3 случая кражи личного имущества и 1 случай причинения телесных повреждений.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 12 ДТП: 15 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.