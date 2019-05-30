Заместители министров реструктуризирующихся министерств освобождены с должностей (дополнено)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решения об освобождении с должностей ряд заместителей министров.

Как сообщает Арменпресс, Гриша Тамразян и Аревик Анапиосян освобождены сдолжностей замминистра образования и науки, Гарник Петросян, Артак Карамян и Тигран Габриелян - замминистра сельского хозяйства, Давид Саркисян и Бабкен Тер-Григорян - замминистра диаспоры, Габриел Казарян, Кристине Асатрян, Саркис Авакян и Геворг Лорецян - замминистра спорта и по вопросам молодежи, Акоп Варданян и Вардан Геворгян - замминистра энергетичесих инфрастрктур и природных ресурсов, Тигран Гластян и Назени Гарибян - замминистра культуры.

В связи со структурными изменениями в правительстве Армении, в реорганизационных министерствах начался процесс внесения изменений и переназначений. В рамках реорганизации министерств заместители министров были уволены со своих должностей. После процесса увольнений будут соответствующие новые назначения.