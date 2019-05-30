Премьер-министр Армении принял делегацию во главе с председателем Совета департамента Буш-дю-Рон

Премьер-министр Никол Пашинян принял делегацию во главе с председателем Совета департамента Буш-дю-Рон Мартин Вассал. На встрече присутствовали также вице-мэр Марселя Дидье Паракян и депутат Бернар Дефлесель. Буш-дю-Рон является одним из крупнейших департаментов Франции и включает в себя 119 городов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя гостей в правительстве, Пашинян отметил, что Армения придает большое значение сотрудничеству с департаментом Буш-дю-Рон, в состав Совета которого входят представители армянской общины Франции. “В Армении Францию считают одним из самых близких друзей нашей страны и народа. Нас соединяют прочные исторические связи, и мы заинтересованы в развитии сотрудничества с дружественной Францией”, - сказал Никол Пашинян.

Председатель Совета департамента Буш-дю-Рон поблагодарила премьер-министра Пашиняна за прием и отметила, что рада посетить Армению уже в четвертый раз. Мартин Вассал выразила удовлетворение сотрудничеством с Арменией, рассказала о совместных программах, эффективной работе открытого в Горисе кардиологического центра. “У нас довольно тесные связи с Арменией, и мы готовы их углублять. Армянская община Франции пользуется большим уважением и активно участвует в развитии различных сфер”, - сказала она. Председатель Совета департамента Буш-дю-Рон сообщила, что в состав возглавляемой ею делегации вошли депутаты, представители органов местного самоуправления, члены Торгово-промышленной палаты, и делегация провела эффективные встречи в Армении.

Собеседники обсудили перспективы углубления экономических связей. Премьер-министр представил реформы по преодолению монополий, созданию равных и справедливых условий конкуренции, отметил, что зафиксированы положительные тенденции экономического роста и создан благоприятный инвестиционный климат. По словам Никола Пашиняна, в нашей стране эффективно работает ряд французских компаний, и правительство Армении заинтересовано в расширении представленности французского бизнеса, что будет способствовать не только развитию экономических связей, но и внедрению новой культуры ведения бизнеса.

Мартин Вассал отметила, что передаст послание премьер-министра Армении о благоприятном инвестиционном климате и возможностях деловым кругам департамента Буш-дю-Рон.

На встрече была подчеркнута важная роль Франции в признании и осуждении отрицания Геноцида армян. Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что решение президента Франции Эммануэля Макрона об объявлении 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян получило большой отклик в Армении, и армянский народ благодарен Франции за то, что она с распростертыми объятиями приняла армян, переживших Геноцид, дала им убежище и создала условия для сохранения и развития идентичности и культуры.