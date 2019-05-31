Депутат предлагает запретить строительство гидроэлектростанций вблизи и в непосредственной зоне воздействия озера Севан

Депутат НС РА от фракции “Мой шаг”, Вараздат Карапетян предлагает запретить строительство гидроэлектростанций вблизи и в непосредственной зоне воздействия озера Севан. В числе предложений и исключение отрицательного баланса воды в озере. В беседе с «Арменпресс» депутат представил уже введенный в обращение законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон “Об озере Севан”.

“По проекту предлагаю 3 важных изменения. Несколько лет назад в Закон “Об озере Севан” было внесено изменение, которое позволило иметь отрицательный водный баланс, то есть, год от года уровень воды мог снижаться. Мы, установив, что отрицательного баланса воды в озере Севан не может быть, меняем это. Следующее измененение - запрещается строительство гидроэлектростанций вблизи и в непосредственной зоне воздействия озера Севан”, - представил Карапетян.

Говоря о цели последних изменений, депутат отметил, что очевидно, что какие-то компании проводили исследования для строительства новых гидроэлектростанций. Поэтому, он считает, что это нужно запретить по закону. Он подчеркнул, что строительство гидроэлектростанций является угрозой для рыбных запасов.

Другим предлагаемым изменением фиксируется, что вода в озере Севан - только питьевая, и ее сохранение в качестве питьевой воды намного важнее, чем использование в оросительных и энергетических целях. “Нам нужна чистая, холодная питьевая вода. 170 млн кубометров воды из Севана ежегодно используется гидроэлектростанциями и для орошения. Мы исключаем забор воды больше позволенного”, - отметил Карапетян.

Отвечая на вопрос о том, как он представляет полноценное решение проблемы оросительной воды в случае исключения дополнительного забора воды, депутат отметил, что в прошлом воду из водохранилищ и озера Севан направляли гидроэлектростанциям, водохранилища опустошались.

“В оросительный сезон правительство заявляло, что - засуха, нехватка воды в водохранилищах, и мы должны выпустить больше воды из Севана. В этом году весной мы не давали гидроэлектростанциям воды из водохранилищ, сейчас все водохранилища полны, и я уверен, что воды из водохранилищ и 170 млн кубометров воды Севана будет достаточно, чтобы мы решили вопрос орошения”, - сказал депутат и добавил, что достаточно исключить коррупцию в этой сфере, и не будет необходимости в дополнительных водозаборах из Севана.