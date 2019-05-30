Парламент избрал четырех членов КРОУ

Национальное Собрание Армении выбрало выдвинутых премьер-министром четырех кандидатов в качестве членов Комиссии по регулированию общественных услуг. Как сообщает Арменпресс, выборы состоялись на заседании 30 мая закрытым тайным голосованием.

88 депутатов проголосовали за выдвижение Месропа Месропяна на должность члена Комиссии по регулированию общественных услуг. 91 депутат проголосовал за Седу Шагинян, 3 - против. За Сергея Авиняна проголосовали 90, а против - 4 депутата, а за кандидатуру Камо Саргсяна 87 депутатов.