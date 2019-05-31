Предстоящие на 31 мая мероприятия

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 31 мая, отмечается Всемирный день борьбы с табаком. Это повод еще раз обратиться к отрицательным последствиям курения. На Северном проспекте Еревана состоится флешмоб, посвященный Всемирному дню борьбы с курением. Отметим, что Армения ужесточает борьбу с курением.

В концертном зале им. Арно Бабаджаняна состоится торжественная церемония присяги 37 новых добровольцев Корпуса Мира. Будут присутствовать временный поверенный США, Рафик Мансур и руководитель армянского офиса Корпуса Мира США, Сани Лу.

В преддверии летней жары на пресс-конференции выступят представители компании “Веолия джур”. Они затронут вопросы водоснабжения, качества воды, инвестиций.

В Ереване пройдет “Конгресс фермеров”. Цель мероприятия - создать платформу для диалога между фермерами и ответственными по сферам и предоставить возможность озвучить проблемы сферы, обсудить основные пути их решений.

С 1 по 4 июня в Ереване пройдет 9-й Международный фестиваль юных музыкантов - исполнителей “Новые имена”. В мероприятии примут участие около 50 талантливых молодых музыкантов -исполнителей из Армении, Арцаха, России, США, Литвы, Испании, Грузии. На пресс-конференции в преддверии фестиваля организаторы представят подробности.

По инициативе Гематологического центра им. Р. Йоляна в преддверии Дня защиты детей, при активном участии детей, преодолевших рак, будет проведен ряд праздничных мероприятий. Планируется демонстрация одежды и выставка-продажа изделий ручной работы.

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