Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

Азиатские индексы - 30-05-19


ТОКИО, 30 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 30 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.29% и составил 20942.53 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.29% и составил 1531.98 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.31% и составил 2905.81 пункта, а HANG SENG снизился на 0.44% и составил 27114.88 пункта.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации