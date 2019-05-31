Число туристов из Китая в Армению заметно растет: отмена визового режима приведет к активизации визитов

Число туристов из Китая в Армению заметно растет. В 2018 году число туристов из Китая в Армению по сравнению с 2017 годом выросло на 59,9%. Динамика роста наблюдается и в первом квартале 2019 года. За первые три месяца текущего года число туристов из Китая выросло на 40% по сравнению с тем же периодом 2018 года. Пресс-секретарь министра экономического развития и инвестиций Армении, Анна Оганян в беседе с «Арменпресс» отметила, что Китай для Армении является целевым рынком.

“В этом контексте отмена виз между двумя странами может придать новый импульс развитию туризма и сотрудничеству между Арменией и Китаем. В работе по планированию цифрового маркетинга мы большое внимание уделяем именно Китаю, чтобы в этом направлении были сформированы специальные цифровые маршруты. Мы используем все возможности и цифровую платформу, и показ фильмов, рассказывающих об Армении, и выставки. Армения именно в эти дни принимает участие в выставке, организованной Шанхайской организацией сотрудничества, которая посвящена винному туризму и винным маршрутам. Армянская продукция и туристические возможности удостоились большого внимания китайских посетителей”, - сказала Анна Оганян.

Президент Армянской федерации туризма, Мехак Апресян не случайно считает Китай целевым рынком. Он отметил, что Китай по числу туристов в сфере выездного туризма на первом месте во всем мире. Мехак Апресян отметил, что Армения уже имеет довольно простой визовый режим с Китаем. Граждане могут получить визу прямо на границе или через интернет. В настоящее время отмену виз между двумя странами Мехак Апресян считает установлением нового уровня.

“И важно то, что это обоюдно. То есть, граждане Армении на тех же условиях могут поехать в Китай. В последние годы интерес Армении к Китаю повышается, в первом квартале этого года почти на 40% возросли также и визиты из Китая в Армению. Несмотря на то, что это число не так уж велико, тем не менее темпы роста более многообещающи. Остается только, чтобы были прямые рейсы”, - сказал Мехак Апресян.

Соглашение между министрами иностранных дел Армении и Китая о взаимной отмене визового режима вступит в силу после завершения процедур его ратификации. До этого будет действовать существующая система виз.

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