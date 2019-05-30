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Министр образования и науки Армении посетит Грузию


Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 30-31 мая посетит Грузию по приглашению министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Батиашвили.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства образования и науки Армении, в ходе визита запланированы встречи с представителями сферы образования и науки, состоятся обсуждения вопросов образовательной реформы и реализации политики, обеспечения качества образования, а также возможностей сотрудничества в области образования и науки.


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