Министр образования и науки Армении посетит Грузию

Министр образования и науки Армении Араик Арутюнян 30-31 мая посетит Грузию по приглашению министра образования, науки, культуры и спорта Грузии Михаила Батиашвили.

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Арменпресс

в пресс-службе министерства образования и науки Армении, в ходе визита запланированы встречи с представителями сферы образования и науки, состоятся обсуждения вопросов образовательной реформы и реализации политики, обеспечения качества образования, а также возможностей сотрудничества в области образования и науки.