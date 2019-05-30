Сотрудники скорой помощи включены в социальный пакет

Согласно решению правительства Республики Армения, в число бенефициаров социального пакета добавлены 560 старших, средних и младших медработников ЗАО “Скорая помощь”. Как передает «Арменпресс», в результате предлагаемых изменений, для 610 работников сферы здравоохранения будут приобретены пакеты здравоохранения, и медицинская помощь указанным лицам будет осуществляться на гарантированных государством бесплатных и льготных условиях.

В результате бенефициарам будет предоставляться качественная и доступная медицинская помощь. Бенефициары будут иметь беспрепятственную возможность в выбранном ими медицинском учреждении, в рамках соответствующего медицинского пакета получать необходимые медицинские услуги.

Сотрудники скорой помощи Еревана еще с января подняли волну протестов, требуя повышения зарплаты и возможности пользоваться услугами социального пакета.