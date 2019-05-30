Армен Саркисян и Арсен Торосян встретились на Баграмяна 26
Министр здравоохранения Республики Армения, Арсен Торосян 30 мая в президентской резиденции на Баграмяна 26 встретился с президентом РА, Арменом Саркисяном.
Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр Торосян, разместив фотографии с Баграмяна 26.
“Мы побеседовали с президентом Арменом Саркисяном по одному важному вопросу, подробности которого вы узнаете завтра вечером”, - написал Арсен Торосян.
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