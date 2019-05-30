Время в Ереване: 11:07:36,   30 Май

Армен Саркисян и Арсен Торосян встретились на Баграмяна 26


Министр здравоохранения Республики Армения, Арсен Торосян 30 мая в президентской резиденции на Баграмяна 26 встретился с президентом РА, Арменом Саркисяном.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр Торосян, разместив фотографии с Баграмяна 26.

“Мы побеседовали с президентом Арменом Саркисяном по одному важному вопросу, подробности которого вы узнаете завтра вечером”, - написал Арсен Торосян.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации