Далай-лама заявил, что не разочарован в людях

Далай-лама с оптимизмом смотрит на людей как на "общественных животных", от природы склонных к состраданию и становящихся лучше, несмотря на все проблемы современного мира. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью РИА Новости.

"Нет, я не изменил свое мнение. Даже еще больше в нем утвердился. Каждое существо, даже насекомое, не хочет страдать, а хочет прожить жизнь счастливо. И у каждого есть право на то, чтобы быть счастливым", - сказал Далай-лама, отвечая на вопрос, не разочарован ли он в людях.

Ранее буддийский лидер не раз говорил, что человечество становится лучше, однако последнее время заявляет, что человечеству не хватает ответственности и мир на грани катастрофы,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Согласно последним данным науки, отметил Далай-лама, "по природе своей человек склонен к состраданию". "Это же очевидно: в первые несколько лет после появления на свет мы нуждаемся в материнской любви и заботе, без них мы бы не выжили", - добавил духовный лидер.

По его словам, "так происходит у всех общественных животных". "Мы, люди, тоже общественные животные. На протяжении тысячелетий люди выживали именно благодаря чувству общности, взаимопомощи и заботе друг о друге", - убежден Далай-лама.

Основными же угрозами современности он считает истребляющие людей войны, глобальное потепление и другие экологические бедствия, связанные с человеческой деятельностью.