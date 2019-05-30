Гегам Геворкян избран временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ

На заседании Совета попечителей Ереванского государственного университета временно исполняющим обязанности ректора ЕГУ был избран академик Гегам Геворкян. Как передает «Арменпресс», на состоявшемся 30 мая заседании Совета попечителей ЕГУ за Гегама Геворгяна проголосовали 21 из 32 членов Совета попечителей.

“Призываю всех работать во имя развития университета. Когда состоятся выборы, кто будет избран, кто будет работать - это второстепенный вопрос. Давайте все будем развивать университет”, - сказал Геворкян.

Гегам Геворкян - академик Национальной академии наук РА, профессор. Бывший проректор Ереванского государственного университета. Была выдвинута также и кандидатура доктора юридических наук, профессора, заведующего кафедрой гражданского судопроизводства ЕГУ, Ваге Ованнисяна.

23 мая Арам Симонян подал в отставку с должности ректора ЕГУ.