Президент Республики Арцах принял делегацию партии «Наследие»

Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 мая принял делегацию партии «Наследие» во главе с председателем ее правления Андраником Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян подчеркнул важность встреч и дискуссий с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Республики Армения, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.