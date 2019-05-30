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Президент Республики Арцах принял делегацию партии «Наследие»


Президент Республики Арцах Бако Саакян 30 мая принял делегацию партии «Наследие» во главе с председателем ее правления Андраником Григоряном.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян подчеркнул важность встреч и дискуссий с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Республики Армения, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.




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