В Лондоне 12 июня продолжатся слушания по делу Ассанжа

Слушания по делу об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа продолжатся 12 июня. Такое решение принял в четверг магистратский суд лондонского района Вестминстер.

Слушания продлились несколько минут, они носили технический характер,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Слушания продлились несколько минут, они носили технический характер. Сам Ассанж из-за ухудшившегося здоровья не смог участвовать в заседании, хотя ранее планировалось, что он поучаствует по видеосвязи из тюрьмы.

Ранее WikiLeaks сообщила, что Ассанжа перевели в больничное крыло тюрьмы Белмарш, где он содержится после задержания, из-за ухудшения состояния здоровья.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по ордерам Швеции и США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая. Главным вопросом процесса является решение кому выдавать Ассанжа: Швеции или США.