Правительство предоставило льготы нескольким инвестиционным программам

Правительство удовлетворило представленную компанией “Авалан”" заявку на освобождение от таможенной пошлины на ввоз ввезенное (ввозимое) в рамках инвестиционной программы, осуществляемой в приоритетной сфере технологическое оборудование, его составные и комплектующие части, сырье и (или) материалы и в установленном порядке применить соответствующую льготу в отношении ввезенного (ввозимого) технологического оборудования, их составных и комплектующих частей, сырья и (или) материалов. Как передает «Арменпресс», министр экономического развития и инвестиций Тигран Хачатрян сказал, что инвестиционная программа касается строительства теплицы, компания действует в Арагацотнской области.

“В рамках программы планируется осуществить инвестиции на сумму 1,76 млрд драмов для приобретения оборудования. В рамках программы будет создано 60 новых рабочих мест со средней зарплатой 120 тысяч”, - сказал министр.

В рамках этой заявки стоимость товаров, являющихся предметом льготы, составляет 1,22 млрд драмов.

Другим решением правительство предоставило подобную привилегию компании “Грант”, производящей цилиндры высокого давления.

Компания инвестирует 26,7 млрд драмов. Компания обратилась в правительство с просьбой отложить НДС на три года. По программе планируется создать 190 новых рабочих мест со средней зарплатой 250 тысяч драмов.

Другим решением правительства Армении на три года отсрочена выплата НДС для ООО “Моефф групп”.

Компания планирует заняться производством сантехники из нержавеющей стали в Армавирской области. Компания намерена инвестировать 14,7 млрд драмов. В ближайшие три года будет создано 100 рабочих мест со средней зарплатой 130 тысяч драмов.