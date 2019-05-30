Премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил работу заседания правительства 30 мая и призвал предпринимателей, развернувших деятельность в Республике Армения, сохранять темп оптимизма для достижения совместных серьезных экономических успехов.

“Конечно, во всех повестках дня заседаний правительства есть такие вопросы, но именно это я имел в виду, когда говорил, что мы должны отдавать приоритет тем решениям правительства, которые в жизни людей, в действительности, в атмосфере, установленной в стране, меняют что-то очень конкретное. Особенность сегодняшнего заседания заключалась в том, что, по сути, все решения были направлены именно на это, и это также тот положительный фон, который мы имеем в связи с экономической ситуацией. Очень важно, и я хочу призвать предпринимателей, развернувших деятельность в Республике Армения, еще раз призвать, чтобы они сохранили этот темп оптимизма, а правительство своей деятельностью сделает все и делает, и я уверен, что мы вместе, действительно, достигнем очень серьезных экономических успехов и сможем решить те задачи, которые поставлены перед нами. Для этого мы должны продолжать работать в том же духе, с той же логикой и продолжать реформы во всех сферах общественной государственной жизни и экономической жизни Армении”, - по сообщению «Арменпресс», сказал премьер-министр.